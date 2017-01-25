В Омске родилась двухголовая змея
Общество  •  25 января 2017, 08:50, последнее обновление 25 января 2017, 09:11  •  печать

В Омске родилась двухголовая змея

Автор: Василий Епанчинцев

В Детском эколого-биологическом центре родилась двухголовая змея.

Семейство древесного питона Ару в Детском эколого-биологическом центре принесло потомство, сообщает om1.ru. В числе родившихся 11 детёнышей оказались сиамские близнецы. В одном из яиц была обнаружена двухголовая змея.

Самым типичным видом мутации среди змей является наличие двух голов у одной особи; такое нарушение происходит вследствие тех же биологических процессов, что и рождение сиамских близнецов у людей, - заявила специалист центра Калиопи Куликова. - Причиной их появления на свет может быть как генетическая мутация, так и неполное разделение однояйцевых близнецов на ранней стадии их развития.  

Двухголовые змеи не способны выжить в дикой природе. За уникальным питоном будут ухаживать сотрудники эколого-биологического центра. Одного из вылупившихся детёнышей уже подсадили в специальном контейнере в вольер к родителям.

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r Теги  •  #детский зоопарк #змея

Комментарии

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Виктор Монин  •  25 января 2017, 09:34

Очень интересно, появилось желание лично посмотреть на это чудо природы, ведь не так часто это происходит.

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