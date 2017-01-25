В Омске родилась двухголовая змея

Семейство древесного питона Ару в Детском эколого-биологическом центре принесло потомство, сообщает om1.ru. В числе родившихся 11 детёнышей оказались сиамские близнецы. В одном из яиц была обнаружена двухголовая змея.

Самым типичным видом мутации среди змей является наличие двух голов у одной особи; такое нарушение происходит вследствие тех же биологических процессов, что и рождение сиамских близнецов у людей, - заявила специалист центра Калиопи Куликова. - Причиной их появления на свет может быть как генетическая мутация, так и неполное разделение однояйцевых близнецов на ранней стадии их развития.

Двухголовые змеи не способны выжить в дикой природе. За уникальным питоном будут ухаживать сотрудники эколого-биологического центра. Одного из вылупившихся детёнышей уже подсадили в специальном контейнере в вольер к родителям.