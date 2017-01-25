Омский детский сад, где ждали обрушения потолка, отремонтируют летом

Мэрия Омска пришла к выводу, что затягивать с ремонтом детского сада № 222 больше нельзя.

Летом в детском саду № 222 в Советском округе будет отремонтирована кровля и проведены отделочные работы, сообщает пресс-служба департамента образования администрации города. Накануне специалисты ведомства провели осмотр здания и пришли к выводу, что дошкольному учреждению необходим срочный ремонт.

На основании данного заключения детский сад № 222 включен в график проведения ремонтных работ на 2017 год. В летний период в данном учреждении будет осуществлён ремонт кровли, проведены отделочные работы. Воспитанники группы, в которой проблемы с потолком, распределены в другие группы данного учреждения до момента окончания ремонтных работ, - говорится в заявлении департамента образования.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в детском саду № 222 в средней группе существовала угроза обрушения потолка из-за текущей крыши. Также родители жаловались в социальных сетях на проблемы с частыми перестановками в педагогическом составе и материальным обеспечением.