Омский детский сад, где ждали обрушения потолка, отремонтируют летом
Общество  •  25 января 2017, 07:28, последнее обновление 25 января 2017, 09:17  •  печать

Омский детский сад, где ждали обрушения потолка, отремонтируют летом

Автор: Василий Епанчинцев

Мэрия Омска пришла к выводу, что затягивать с ремонтом детского сада № 222 больше нельзя.

Летом в детском саду № 222 в Советском округе будет отремонтирована кровля и проведены отделочные работы, сообщает пресс-служба департамента образования администрации города. Накануне специалисты ведомства провели осмотр здания и пришли к выводу, что дошкольному учреждению необходим срочный ремонт.

На основании данного заключения детский сад № 222 включен в график проведения ремонтных работ на 2017 год. В летний период в данном учреждении будет осуществлён ремонт кровли, проведены отделочные работы. Воспитанники группы, в которой проблемы с потолком, распределены в другие группы данного учреждения до момента окончания ремонтных работ, - говорится в заявлении департамента образования.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в детском саду № 222 в средней группе существовала угроза обрушения потолка из-за текущей крыши. Также родители жаловались в социальных сетях на проблемы с частыми перестановками в педагогическом составе и материальным обеспечением.

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В омском детском саду ждут обрушения потолка

r Теги  •  #детский сад #протекает крыша

Комментарии

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Евгений Ронин  •  25 января 2017, 09:08

Хотя бы летом и то хорошо. Главное, чтобы другие помещения были безопасны для детей.

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