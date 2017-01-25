Омская судья, подозреваемая в мошенничестве, не нашла поддержки у коллег

Высшая квалификационная коллегия судей отказала в удовлетворении жалобы экс-судье Ленинского районного суда Омска Натальи Вовченко. Следственный комитет подозревает женщину в мошенничестве с материнским капиталом. Служительница Фемиды попыталась оспорить решение её коллег, давших согласие на возбуждение против неё уголовного дела.

Напомним, Вовченко ушла в отставку в октябре 2014 года, а спустя шесть месяцев, глава СКР Александр Бастрыкин обратился в областную квалификационную коллегию (ККС). Он просил дать согласие на возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По данным следствия, Вовченко могла похитить более 350 000 руб. материнского капитала. Представление удовлетворено не было. Но следователям это решение удалось обжаловать в свою пользу в Омском областном суде. Позже уже сама экс-судья пыталась добиться отмены согласия. В итоге даже Верховный суд не принял сторону своей коллеги. После чего она и обратилась в ВККС с жалобой.

Жалобу должны были рассматривать ещё в ноябре, но тогда женщина просила отложить заседание до января в связи с болезнью. Но и на этот раз лично предстать перед московскими коллегами она не смогла уже из-за болезни дочери. Об этом сообщает портал "Право.ру".

Но в Москве вновь откладывать дело не захотели. Тем более, представитель региональной ККС Евгения Осадчая утверждала: Наталья Вовченко предоставляла фальшивый больничный лист, об этом говорит проверка, проведённая Минздравом области. Более того, подобными прошениями судья затягивает процесс.

Представитель СКР также просил коллегию в жалобе Вовченко отказать и решение ККС оставить без изменений, что, предварительно посовещавшись, и сделала высшая квалификационная коллегия.