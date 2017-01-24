Региональные власти снижают прожиточный минимум для омичей
Общество  •  24 января 2017, 16:00, последнее обновление 24 января 2017, 16:00  •  печать

Региональные власти снижают прожиточный минимум для омичей

Автор: Виктория Стрельникова

Более чем на 250 руб. может быть понижен прожиточный минимум. Его величина составит 8442 руб.

На сайте регионального правительства опубликован проект постановления областного кабинета министров о величине прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. В расчёте на душу населения он составит 8442 руб. Для трудоспособного населения - 8955 руб., для пенсионеров - 6834 руб., для детей - 8546 руб.

В настоящее время действует прожиточный минимум, утверждённый на III квартал прошлого года.

- По закону, прожиточный минимум формируется по окончании того или иного периода, исходя из установленного уровня цен, - объясняет начальник отдела трудовых отношений и уровня жизни Министерства труда и социального развития Омской области Светлана Кондакова. - До конца первого квартала этого года будет действовать прожиточный минимум на IV квартал 2016-го, пока мы не проведём расчёты и не утвердим новый минимум.

Отметим, что готовящийся к принятию прожиточный минимум будет снижен. Для трудоспособного населения - почти на 298 руб., для пенсионеров - на 237 руб. и на 129 руб. для детей.

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r Теги  •  #областное правительство #прожиточный минимум #цены

Комментарии

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Владимир Семенов  •  24 января 2017, 16:23

Снижение прожиточного минимума может удивить, но он рассчитывается по утвержденной методике уже не один год.

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