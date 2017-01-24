Региональные власти снижают прожиточный минимум для омичей

Более чем на 250 руб. может быть понижен прожиточный минимум. Его величина составит 8442 руб.

На сайте регионального правительства опубликован проект постановления областного кабинета министров о величине прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. В расчёте на душу населения он составит 8442 руб. Для трудоспособного населения - 8955 руб., для пенсионеров - 6834 руб., для детей - 8546 руб.

В настоящее время действует прожиточный минимум, утверждённый на III квартал прошлого года.

- По закону, прожиточный минимум формируется по окончании того или иного периода, исходя из установленного уровня цен, - объясняет начальник отдела трудовых отношений и уровня жизни Министерства труда и социального развития Омской области Светлана Кондакова. - До конца первого квартала этого года будет действовать прожиточный минимум на IV квартал 2016-го, пока мы не проведём расчёты и не утвердим новый минимум.

Отметим, что готовящийся к принятию прожиточный минимум будет снижен. Для трудоспособного населения - почти на 298 руб., для пенсионеров - на 237 руб. и на 129 руб. для детей.