Омичей предупредили об опасных полыньях
Общество  •  24 января 2017, 12:40, последнее обновление 24 января 2017, 12:41  •  печать

Омичей предупредили об опасных полыньях

Автор: Вероника Делор

Специалисты рассказали, как правильно вести себя на льду.

Специалисты отдела общественной безопасности администрации Советского округа объяснили правила безопасности во время нахождения на льду Иртыша. Как стало известно, в Советском округе есть особо опасные участки в акватории Иртыша, которые не рекомендуют посещать.

Это прибрежные территории в Советском парке, в районе Первомайского пляжа, в микрорайонах "Лукьяновка" и "Николаевка". Особенно опасны места, заросшие камышом или кустарником, а также места сброса сточных вод и полыньи.

Также специалисты напомнили правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. Они рассказали, что нужно передвигаться к тому краю полыньи, откуда идёт течение, чтобы не затянуло под лёд, а затем высунуться из воды, лечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если лёд выдержит, тогда необходимо перевернуться на спину и медленно ползти к берегу. Также важно быстро согреться.

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r Теги  •  #опасность для здоровья #полынья #Советский округ

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