Омичей предупредили об опасных полыньях

Специалисты отдела общественной безопасности администрации Советского округа объяснили правила безопасности во время нахождения на льду Иртыша. Как стало известно, в Советском округе есть особо опасные участки в акватории Иртыша, которые не рекомендуют посещать.

Это прибрежные территории в Советском парке, в районе Первомайского пляжа, в микрорайонах "Лукьяновка" и "Николаевка". Особенно опасны места, заросшие камышом или кустарником, а также места сброса сточных вод и полыньи.

Также специалисты напомнили правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. Они рассказали, что нужно передвигаться к тому краю полыньи, откуда идёт течение, чтобы не затянуло под лёд, а затем высунуться из воды, лечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если лёд выдержит, тогда необходимо перевернуться на спину и медленно ползти к берегу. Также важно быстро согреться.