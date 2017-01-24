Начальнику омской колонии заключённые строили дом
Общество  •  24 января 2017, 12:25, последнее обновление 24 января 2017, 12:43  •  печать

Начальнику омской колонии заключённые строили дом

Автор: Василий Епанчинцев

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительного учреждения за незаконное использование труда осуждённых.

Омская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки выявила нарушения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

9 января начальник распорядился выделить служебный автомобиль ЛИУ для доставки строительных материалов к его строящемуся дому. Для доставки и разгрузки стройматериалов были привлечены двое осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении. По бумагам они работали на центральной базе снабжения УФСИН России по Омской области.

В отношении начальника ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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r Теги  •  #строительство #УФСИН

Комментарии

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Виктория Прищепова  •  24 января 2017, 12:39

Каждый начальник пользуется служебным положением как может. Мне кажется, такое будет сплошь и рядом.

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Алексей Люксембург  •  24 января 2017, 12:36

скрепоносно и духовно, чо...

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