Начальнику омской колонии заключённые строили дом

Омская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки выявила нарушения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

9 января начальник распорядился выделить служебный автомобиль ЛИУ для доставки строительных материалов к его строящемуся дому. Для доставки и разгрузки стройматериалов были привлечены двое осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении. По бумагам они работали на центральной базе снабжения УФСИН России по Омской области.

В отношении начальника ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).