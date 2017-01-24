Соцсети: В Омске бетонный кусок балкона чуть не упал на прохожих
Общество  •  24 января 2017, 10:40, последнее обновление 24 января 2017, 10:43  •  печать

Соцсети: В Омске бетонный кусок балкона чуть не упал на прохожих

Автор: Вероника Делор

С дома на улице Богдана Хмельницкого отваливаются куски лепнины.

Сегодня, 24 января, в паблике "Омск Live ЧП" пользователь Афанасий Петрович разместил фотографии куска лепнины, который упал с балкона дома на улице Богдана Хмельницкого, 138. Омич пожаловался, что бетонный кусок чуть не упал на прохожих.

 

Пользователь рассказал, что такое происходит уже не в первый раз: ситуация продолжается в течение двух лет. Однако на жалобы в управляющей компании никто не реагирует, обосновывая своё бездействие отсутствием денег.

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r Теги  •  #балкон #опасность #ремонт #управляющая компания

Комментарии

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Марина  •  24 января 2017, 13:19

Возмутительная безответственность. Видимо, дожидаются несчастного случая.

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Юлия Скиба  •  24 января 2017, 11:01

Никто из спецслужб не отреагирует должным образом до тех пор, пока кто-то не погибнет. Аксиома.

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