Соцсети: В Омске бетонный кусок балкона чуть не упал на прохожих

Сегодня, 24 января, в паблике "Омск Live ЧП" пользователь Афанасий Петрович разместил фотографии куска лепнины, который упал с балкона дома на улице Богдана Хмельницкого, 138. Омич пожаловался, что бетонный кусок чуть не упал на прохожих.

Пользователь рассказал, что такое происходит уже не в первый раз: ситуация продолжается в течение двух лет. Однако на жалобы в управляющей компании никто не реагирует, обосновывая своё бездействие отсутствием денег.