В омском детском саду ждут обрушения потолка
Общество  •  24 января 2017, 07:43, последнее обновление 24 января 2017, 07:46  •  печать

В омском детском саду ждут обрушения потолка

Автор: Василий Епанчинцев

В дошкольном образовательном учреждении № 222 вот-вот упадёт потолок в средней группе.

В Советском округе в детском саду № 222 в средней группе потолок находится в аварийном состоянии, сообщает "ЧП Омск". В здании протекает крыша, что может спровоцировать обвал потолочной плитки. Родители воспитанников утверждают, что дошкольное образовательное учреждение находится в аварийном состоянии. К тому же наблюдаются проблемы с педагогическим составом, который постоянно меняется.

 

Родители вынуждены в детский сад покупать всё вплоть до половых тряпок. В департаменте образования администрации города подсчитали, что на ремонт кровли необходимо 250 тыс. рублей. В бюджете в 2016 году на это средств не нашлось. Возможно, деньги будут выделены в этом году, но департамент образования делает оговорку, что сделано это будет "при условии достаточного финансирования".

Омское МЧС получило пожарную машину для тесных дворов

В Омске зафиксированы случаи заражения свиным гриппом 

r Теги  •  #аварийное состояние #детский сад

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске трамвай с фотовыставкой попал в ДТП  •  сегодня, 08:28
В Омске следователи изымают документы в фирме, где не платили зарплату  •  вчера, 17:15  •   1
Дептранспорта: стоимость проезда снизили в основном маршрутчики-нелегалы  •  вчера, 16:41  •   5
Омская крепость станет центральной площадкой дня города - 2017  •  вчера, 16:10
Голодный омич украл 20 плиток шоколада из молитвенного дома  •  вчера, 15:40  •   1
Омскую "Тепловую компанию" банкротят за долг в 288 млн руб.  •  вчера, 14:59
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон