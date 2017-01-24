В омском детском саду ждут обрушения потолка

В Советском округе в детском саду № 222 в средней группе потолок находится в аварийном состоянии, сообщает "ЧП Омск". В здании протекает крыша, что может спровоцировать обвал потолочной плитки. Родители воспитанников утверждают, что дошкольное образовательное учреждение находится в аварийном состоянии. К тому же наблюдаются проблемы с педагогическим составом, который постоянно меняется.

Родители вынуждены в детский сад покупать всё вплоть до половых тряпок. В департаменте образования администрации города подсчитали, что на ремонт кровли необходимо 250 тыс. рублей. В бюджете в 2016 году на это средств не нашлось. Возможно, деньги будут выделены в этом году, но департамент образования делает оговорку, что сделано это будет "при условии достаточного финансирования".