Управляющие компании самовольно отключают квартиры омичей от электричества

Квартиры нескольких омских семей управляющие компании "Ваш дом" и "Строй-К" самовольно отключили от электроэнергии. Долгов за свет у жильцов не было, зато они накопили задолженность перед управдомами.

Прокуратура Ленинского округа по обращению омички провела проверку соблюдения законодательства в деятельности управляющей компании "Ваш дом". Женщина - многодетная мать, проживающая со своими несовершеннолетними детьми в доме по улице Шакурова. За электроэнергию она платит вовремя, однако за услуги управляющей компании рассчитывается нерегулярно. Компания "Ваш дом" решила этот вопрос радикально - отключила квартиру от электричества.

Как поясняют в прокуратуре, согласно закону, прекращать, ограничивать подачу электроэнергии имеет право только энергоснабжающая организация и только в случаях необходимости принятия неотложных мер по предотвращению аварии. Поскольку ООО "Ваш дом" энергоснабжающей организацией не является, законных оснований для отключения от электроснабжения квартиры у неё не имеется.

На подобные меры пошла ещё одна компания - ООО "Строй-К", отключившая свет жителям дома по улице 5-я Марьяновская. Должностные лица этих организаций привлечены к дисциплинарной ответственности. Энергоснабжение в домах омичей восстановлено в день обращения.