Снежный десант привёл в порядок дворовую хоккейную площадку

В Омске продолжается акция по уборке снега "Снежный десант". Накануне участники студотряда "Сибирский характер" привели в порядок хоккейную площадку на улице 9-я Линия, 46. Во время уборки активисты записали видео, в котором бросают "снежный вызов" студенческому отряду "Полярная стрела".

Очень надеемся, что наша акция приобретёт масштабный характер, и наш "снежный вызов" примут другие студенты и просто неравнодушные омичи. Мы ставим перед собой цель не только создать комфортные условия для занятий спортом на дворовых площадках, но и привлечь горожан к социальной активности, - поделился комиссар отряда "Сибирский характер" Константин Камынин.

Как рассказали в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска, в преддверии зимнего периода на территории города сделали 94 хоккейных площадки. Первыми за их уборку взялись студенты, но организаторы акции надеются, что неравнодушные омичи также окажут свою помощь.