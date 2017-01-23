Снежный десант привёл в порядок дворовую хоккейную площадку
Общество  •  23 января 2017, 17:12  •  печать

Снежный десант привёл в порядок дворовую хоккейную площадку

Автор: Вероника Делор

В Омске представители студенческого отряда "Сибирский характер" очистили от снега хоккейную коробку на 9-й Линии.

В Омске продолжается акция по уборке снега "Снежный десант". Накануне участники студотряда "Сибирский характер" привели в порядок хоккейную площадку на улице 9-я Линия, 46. Во время уборки активисты записали видео, в котором бросают "снежный вызов" студенческому отряду "Полярная стрела".

Очень надеемся, что наша акция приобретёт масштабный характер, и наш "снежный вызов" примут другие студенты и просто неравнодушные омичи. Мы ставим перед собой цель не только создать комфортные условия для занятий спортом на дворовых площадках, но и привлечь горожан к социальной активности, - поделился комиссар отряда "Сибирский характер" Константин Камынин.

Как рассказали в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска, в преддверии зимнего периода на территории города сделали 94 хоккейных площадки. Первыми за их уборку взялись студенты, но организаторы акции надеются, что неравнодушные омичи также окажут свою помощь. 

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r Теги  •  #омские студенты #очистка от снега #хоккейная коробка

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