Омские скорые оснастили планшетами с электронными медкартами пациентов

Как рассказал главврач городской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, с 2016 года все омские бригады скорых оснащены планшетными компьютерами, через которые можно получить доступ к электронной медицинской карте пациента. Такая мера позволяет иметь более полное представление о пациентах, к которым выезжают на вызов.

Кроме того, завершён следующий этап - установка на планшеты тревожной кнопки, которой врачи воспользуются, если случится нападение или другая экстренная ситуация. В том случае, если "красная кнопка" будет использована, вызов поступает на пульт диспетчера "03", который уже принимает решение, кого направлять на помощь.

Отметим, Омская область стала первой в стране, завершившей проект по оснащению бригад скорых планшетами, имеющими доступ к электронным картам пациентов. По поручению губернатора Назарова медикам выдали 105 гаджетов, которые выдерживают любые перепады температуры, удары, влажность и удерживают заряд в течение суток. На их приобретение было выделено около 3,9 млн руб.