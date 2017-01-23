Омские скорые оснастили планшетами с электронными медкартами пациентов
Общество  •  23 января 2017, 14:49, последнее обновление 23 января 2017, 15:14  •  печать

Омские скорые оснастили планшетами с электронными медкартами пациентов

Автор: Вероника Делор

Правительство выдало омским бригадам скорой помощи 105 планшетов с экстренными кнопками.

Как рассказал главврач городской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, с 2016 года все омские бригады скорых оснащены планшетными компьютерами, через которые можно получить доступ к электронной медицинской карте пациента. Такая мера позволяет иметь более полное представление о пациентах, к которым выезжают на вызов.

Кроме того, завершён следующий этап - установка на планшеты тревожной кнопки, которой врачи воспользуются, если случится нападение или другая экстренная ситуация. В том случае, если "красная кнопка" будет использована, вызов поступает на пульт диспетчера "03", который уже принимает решение, кого направлять на помощь.

Отметим, Омская область стала первой в стране, завершившей проект по оснащению бригад скорых планшетами, имеющими доступ к электронным картам пациентов. По поручению губернатора Назарова медикам выдали 105 гаджетов, которые выдерживают любые перепады температуры, удары, влажность и удерживают заряд в течение суток. На их приобретение было выделено около 3,9 млн руб.

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r Теги  •  #гаджет #пациент #скорая помощь

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  23 января 2017, 16:05

Тревожная кнопка - первый шаг к обеспечению безопасности врачей, по крайне мере она придаст им уверенности.

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Сергей Грушин  •  23 января 2017, 15:02

Как говориться лучше поздно чем никогда, насколько же мы отсталая страна, рад за медиков.

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Денис Колесников  •  23 января 2017, 15:36

Как медицинский работник, очень рад этой новости. Да, в этом вопросе, страна отсталая конечно, но явно не пасёт задних на постсоветском пространстве.

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