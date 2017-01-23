Омские скорые оснастили планшетами с электронными медкартами пациентов

Как рассказал главврач городской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, с 2016 года все омские бригады скорых оснащены планшетными компьютерами, через которые можно получить доступ к электронной медицинской карте пациента. Такая мера позволяет иметь более полное представление о пациентах, к которым выезжают на вызов.
Кроме того, завершён следующий этап - установка на планшеты тревожной кнопки, которой врачи воспользуются, если случится нападение или другая экстренная ситуация. В том случае, если "красная кнопка" будет использована, вызов поступает на пульт диспетчера "03", который уже принимает решение, кого направлять на помощь.
Отметим, Омская область стала первой в стране, завершившей проект по оснащению бригад скорых планшетами, имеющими доступ к электронным картам пациентов. По поручению губернатора Назарова медикам выдали 105 гаджетов, которые выдерживают любые перепады температуры, удары, влажность и удерживают заряд в течение суток. На их приобретение было выделено около 3,9 млн руб.
Тревожная кнопка - первый шаг к обеспечению безопасности врачей, по крайне мере она придаст им уверенности.
Как говориться лучше поздно чем никогда, насколько же мы отсталая страна, рад за медиков.
Как медицинский работник, очень рад этой новости. Да, в этом вопросе, страна отсталая конечно, но явно не пасёт задних на постсоветском пространстве.