Олег Шишов всё ещё надеется досрочно выйти на свободу
Общество  •  23 января 2017, 13:30, последнее обновление 23 января 2017, 13:59  •  печать

Олег Шишов всё ещё надеется досрочно выйти на свободу

Автор: Виктория Стрельникова

Основатель компании "Мостовик" обжалует в Омском областном суде решение Советского районного суда, отказавшего ему в смягчении наказания.

На прошлой неделе в Омский областной суд поступила жалоба Олега Шишова на решение Советского районного суда. Напомним, основатель компании "Мостовик" просил заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Строитель находится в заключении более двух лет, и это половина срока, к отбыванию которого его приговорили два суда. Но судья Елена Королькова тогда приняла решение отказать в ходатайстве, так как прокуроры выступили категорически против поблажек заключённому.

Но Олег Шишов не теряет надежды на снисхождение. Его жалоба судом вышестоящей инстанции будет рассмотрена в середине февраля.

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r Теги  •  #жалоба #Мостовик #Олег Шишов #суд

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