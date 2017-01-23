Олег Шишов всё ещё надеется досрочно выйти на свободу

На прошлой неделе в Омский областной суд поступила жалоба Олега Шишова на решение Советского районного суда. Напомним, основатель компании "Мостовик" просил заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Строитель находится в заключении более двух лет, и это половина срока, к отбыванию которого его приговорили два суда. Но судья Елена Королькова тогда приняла решение отказать в ходатайстве, так как прокуроры выступили категорически против поблажек заключённому.

Но Олег Шишов не теряет надежды на снисхождение. Его жалоба судом вышестоящей инстанции будет рассмотрена в середине февраля.