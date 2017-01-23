Известные омичи стали героями аниме
Общество  •  23 января 2017, 13:02  •  печать

Известные омичи стали героями аниме

Автор: Владимир Сахно

Омичи активно делятся в социальных сетях фотографиями, обработанными с помощью китайского приложения Meitu. 

В последние дни одной из самых обсуждаемых в соцсетях тем стал китайский фоторедактор Meitu. Этот сервис был создан ещё в 2008 году, но сейчас переживает новый всплеск популярности. Всё дело в одной функции Hand-drawn, которая позволяет за несколько секунд изменить внешность человека на фотографии и сделать его похожим на героев аниме. Новую функцию добавили в сервис в январе, и, согласно данным приложения, этой возможностью уже воспользовались для обработки более 160 миллионов фотографий. Омичи не остались в стороне и тоже активно делятся своими "няшными" фотографиями.

Отдельным трендом стала обработка в Meitu фотографий знаменитостей. Вот так, например, выглядит новый президент США Дональд Трамп.

А вот так - федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Омск Здесь" решил выяснить, подойдёт ли аниме-стиль омским ВИПам, и пропустил их фотографии через популярный сервис. Что из этого вышло, смотрите в нашей фотогалерее. В подписи к каждой фотографии указан фильтр, который использовался при её создании.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский - Angelic Вице-губернатор Татьяна Вижевитова - Angelic Вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов - Blossoms Серебряная призёрка Олимпийских игр в Рио Виталина Бацарашкина - Angelic Министр экономики Омской области Оксана Фадина - Petals Директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак - Mermaid Директор департамента финансов и контроля города Омска Инна Парыгина - Angelic Гимнастка, серебряная призёрка Олимпийских игр в Афинах Ирина Чащина - Mermaid Сенатор от Омской области Елена Мизулина - Baroness
1 / 9  •  Мэр Омска Вячеслав Двораковский - Angelic

Отметим, что приложение Meitu подверглось серьёзной критике со стороны экспертов по кибербезопасности. Дело в том, что приложение запрашивает у своих пользователей слишком много прав. Помимо вполне логичного разрешения на доступ к камере устройства и его галерее, приложение требует доступа к телефонным звонкам, геолокации, а также стремится автоматически загружаться при включении устройства. Специалисты считают, что Meitu может анализировать поведение своих пользователей, а потом передавать данные маркетологам и рекламодателям. 

От улыбки станет Омск светлей! Как улыбаются известные омичи?

Омичи будут организовывать похороны онлайн

r Теги  •  #аниме #мобильное приложение #обзор #фото

Комментарии

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Persona Grata  •  23 января 2017, 14:47

В самой компании РБК заявили, что единственная цель сбора личной информации — «оптимизация производительности приложения».

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