Известные омичи стали героями аниме

В последние дни одной из самых обсуждаемых в соцсетях тем стал китайский фоторедактор Meitu. Этот сервис был создан ещё в 2008 году, но сейчас переживает новый всплеск популярности. Всё дело в одной функции Hand-drawn, которая позволяет за несколько секунд изменить внешность человека на фотографии и сделать его похожим на героев аниме. Новую функцию добавили в сервис в январе, и, согласно данным приложения, этой возможностью уже воспользовались для обработки более 160 миллионов фотографий. Омичи не остались в стороне и тоже активно делятся своими "няшными" фотографиями.

Всегда мечтала побыть чуть чуточку ближе к Анимэ) и вот пжлста💕💕💕💕 Фото опубликовано @ainuramuss Янв 22 2017 в 12:30 PST

Отдельным трендом стала обработка в Meitu фотографий знаменитостей. Вот так, например, выглядит новый президент США Дональд Трамп.

А вот так - федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Омск Здесь" решил выяснить, подойдёт ли аниме-стиль омским ВИПам, и пропустил их фотографии через популярный сервис. Что из этого вышло, смотрите в нашей фотогалерее. В подписи к каждой фотографии указан фильтр, который использовался при её создании.

1 / 9 • Мэр Омска Вячеслав Двораковский - Angelic

Отметим, что приложение Meitu подверглось серьёзной критике со стороны экспертов по кибербезопасности. Дело в том, что приложение запрашивает у своих пользователей слишком много прав. Помимо вполне логичного разрешения на доступ к камере устройства и его галерее, приложение требует доступа к телефонным звонкам, геолокации, а также стремится автоматически загружаться при включении устройства. Специалисты считают, что Meitu может анализировать поведение своих пользователей, а потом передавать данные маркетологам и рекламодателям.