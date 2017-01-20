Омскую область закружат метели
Общество  •  20 января 2017, 14:58, последнее обновление 20 января 2017, 14:59  •  печать

Омскую область закружат метели

Автор: Екатерина Криль

На следующей неделе в регионе ожидается пасмурная погода со снегом и метелями.

В выходные дни на территории области установится комфортная температура воздуха: днём -8...-13°C, ночью -10...-15°C. Выпадет снег, возможна метель. В целом погоду следующей недели будет определять высотная фронтальная зона.

Ожидается ветреная, временами со снегом разной интенсивности и метелями погода. Температура воздуха немного повысится, - прокомментировала вр.и.о. начальника отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко.

К четвергу, 26 января, потеплеет до -2°C, после чего температура воздуха вновь начнёт падать.

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r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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