В омском управлении уголовного розыска УМВД начались обыски

Сегодня, 20 января, в СУ СК России по Омской области было возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий неустановленными лицами управления уголовного розыска УМВД. Сейчас в здании оперативной службы проходят обыски. Об этом корреспонденту "Омск Здесь" рассказала старший помощник руководителя омского следственного управления СК Лариса Болдинова. Подробности происходящего в интересах следствия не разглашаются.

В пресс-службе омского УМВД пока прокомментировать данную ситуацию не смогли.