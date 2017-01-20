В омском управлении уголовного розыска УМВД начались обыски
Общество  •  20 января 2017, 14:40, последнее обновление 20 января 2017, 14:52  •  печать

В омском управлении уголовного розыска УМВД начались обыски

Автор: Артем Кримин

Сотрудники омского управления Следственного комитета РФ нагрянули с обыском в управление угрозыска УМВД. 

Сегодня, 20 января, в СУ СК России по Омской области было возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий неустановленными лицами управления уголовного розыска УМВД. Сейчас в здании оперативной службы проходят обыски. Об этом корреспонденту "Омск Здесь" рассказала старший помощник руководителя омского следственного управления СК Лариса Болдинова. Подробности происходящего в интересах следствия не разглашаются. 

В пресс-службе омского УМВД пока прокомментировать данную ситуацию не смогли. 

Мэрия Омска сообщила об обысках в депимущества

Стали известны подробности обысков в омском депимущества

r Теги  •  #Лариса Болдинова #обыски #СУ СКР #уголовное дело #УМВД

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