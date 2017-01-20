Омские мосты начали очищать от опасной рекламы
Общество  •  20 января 2017, 12:37  •  печать

Омские мосты начали очищать от опасной рекламы

Автор: Екатерина Криль

Баннеры и растяжки, незаконно появившиеся на мостовых переходах, в ближайшее время исчезнут.

В ходе декабрьской проверки незаконная реклама была обнаружена на нескольких объектах: Комсомольский мост, путепровод на улице Госпитальной, пешеходный мост у Телецентра и надземный переход на улице Мельничной. Владельцам конструкций выдали предписания о демонтаже рекламы до 15 января. Предприниматели отказались удалять рекламу самостоятельно, поэтому сегодня это было сделано принудительно.

Специалисты говорят, что незаконные конструкции не отвечают требованиям безопасности. Часто их устанавливают по ночам, чтобы скрыться от глаз наблюдателей. Кроме того, реклама обычно далека от эстетичности.

Растяжки, баннеры, конструкции на перильных ограждениях портят внешний вид, дизайн не согласован. Всё нужно приводить в порядок, - прокомментировал главный инженер БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Алексей Попов.

Добавим, что затраты городской администрации на демонтаж конструкций придётся возместить бизнесу.

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r Теги  •  #мост #реклама

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