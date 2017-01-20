В омском трамвае откроется необычная фотовыставка

Омичей приглашают на уникальную фотовыставку, экспонаты которой будут размещены в трамвайном вагоне.

Завтра, 21 января, в 11:00 в Омске откроется фотовыставка "Ожившая трамвайная история". Интересно, что все экспонаты разместятся в трамвайном вагоне, который будет стоять на перекрёстке улиц Лермонтова и Маршала Жукова.

Основой выставки станет фотопроект, представляющий собой реконструкцию 11 сюжетов из истории омского рельсового транспорта, а также сцены из ближайшего будущего.

- Идея проекта возникла в управлении информационно-коммуникационных технологий администрации города. Реализовать эту идею удалось благодаря бескорыстной поддержке "Школы творческого развития "Табия" в лице фотографа Юлии Огородниковой, - сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

До 14:00 вагон будет на перекрёстке улиц, после чего выйдет на маршрут и до вечера превратится в "передвижную выставку".