Омский осуждённый создал корабль из "Алых парусов" Грина

Омский осуждённый Алексей П., отбывающий наказание в колонии строгого режима № 3, создал уменьшенную копию корабля с алыми парусами из одноименного произведения Александра Грина. Работа выполнена с большой точностью и проработкой мелких деталей.

Заключённый окончил профессиональное училище по специальности "Резчик по дереву и бересте" и устроился на работу. Сейчас он работает на сувенирном участке производственной зоны, и считает изготовление кораблей делом своей жизни.

Поначалу осуждённый только перенимал навыки у профессионального резчика, а когда научился всему необходимому, стал изготавливать сувениры самостоятельно. На его счету уже несколько работ знаменитых парусников из известных фильмов и книг, таких как "Жемчужина" из "Пиратов Карибского моря", "Арабелла" из "Одиссеи капитана Блада", а также из "Детей капитана Гранта".

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области