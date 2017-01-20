Омский осуждённый создал корабль из "Алых парусов" Грина
Общество  •  20 января 2017, 10:45, последнее обновление 20 января 2017, 10:54  •  печать

Омский осуждённый создал корабль из "Алых парусов" Грина

Автор: Вероника Делор

Заключённый исправительной колонии № 3 сделал своими руками уменьшенную копию корабля из новеллы Александра Грина.

Омский осуждённый Алексей П., отбывающий наказание в колонии строгого режима № 3, создал уменьшенную копию корабля с алыми парусами из одноименного произведения Александра Грина. Работа выполнена с большой точностью и проработкой мелких деталей.

Заключённый окончил профессиональное училище по специальности "Резчик по дереву и бересте" и устроился на работу. Сейчас он работает на сувенирном участке производственной зоны, и считает изготовление кораблей делом своей жизни.

Поначалу осуждённый только перенимал навыки у профессионального резчика, а когда научился всему необходимому, стал изготавливать сувениры самостоятельно. На его счету уже несколько работ знаменитых парусников из известных фильмов и книг, таких как "Жемчужина" из "Пиратов Карибского моря", "Арабелла" из "Одиссеи капитана Блада", а также из "Детей капитана Гранта".

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

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r Теги  •  #осужденный #УФСИН #фото

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