Нескольким омичам стало плохо после крещенских купаний
Общество  •  20 января 2017, 10:12, последнее обновление 20 января 2017, 11:11  •  печать

Нескольким омичам стало плохо после крещенских купаний

Автор: Екатерина Криль

Три человека обратились за помощью к врачам после того, как прошли обряд окунания.

Накануне до позднего вечера жители Омской области приезжали к крещенским купелям. Медики и спасатели предупреждали о том, что окунание в холодную воду небезопасно для людей с проблемами здоровья, однако не все прислушались к рекомендациям.

За вчерашний день к врачам обратились три человека, почувствовавшие себя плохо после окунания. Так, на территории Ачаирского монастыря у 45-летнего мужчина случился приступ бронхиальной астмы. Медиков вызвал дежуривший майор полиции, благодаря чему мужчине своевременно оказали врачебную помощь. Позже омича отпустили домой, сообщили в региональном УМВД.

Как рассказали в омском управлении МЧС, в целом Крещение Господне прошло без происшествий. В купаниях приняли участие около 18 тысяч человек. Сегодня купели будут заблокированы - закрыты досками или запечатаны льдом.

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r Теги  •  #Крещение Господне #МЧС

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