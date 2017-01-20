Нескольким омичам стало плохо после крещенских купаний

Три человека обратились за помощью к врачам после того, как прошли обряд окунания.

Накануне до позднего вечера жители Омской области приезжали к крещенским купелям. Медики и спасатели предупреждали о том, что окунание в холодную воду небезопасно для людей с проблемами здоровья, однако не все прислушались к рекомендациям.

За вчерашний день к врачам обратились три человека, почувствовавшие себя плохо после окунания. Так, на территории Ачаирского монастыря у 45-летнего мужчина случился приступ бронхиальной астмы. Медиков вызвал дежуривший майор полиции, благодаря чему мужчине своевременно оказали врачебную помощь. Позже омича отпустили домой, сообщили в региональном УМВД.

Как рассказали в омском управлении МЧС, в целом Крещение Господне прошло без происшествий. В купаниях приняли участие около 18 тысяч человек. Сегодня купели будут заблокированы - закрыты досками или запечатаны льдом.