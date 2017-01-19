У крещенских купелей ожидают сто тысяч омичей

Празднование началось накануне в храмах - в церквях прошли торжественные литургии. Также ночью начались традиционные крещенские купания в освящённой воде.

В регионе обустроено 38 иорданей, и это чуть меньше, чем год назад. В Омске купелей по-прежнему нет, так как вода в Иртыше небезопасна. Наиболее популярными среди горожан остаются озеро Большекулачье (каждый год сюда приезжает до 20 тыс. человек) и Ачаирский монастырь, где расположен уникальный источник с температурой воды 36,6 °C.

К середине дня обряд омовения совершили около 9 тыс. жителей Омской области. Наплыв людей произойдёт вечером, после окончания рабочего дня. В целом, по предварительным оценкам, на крещенские купания решатся около ста тысяч человек.

Добавим, что спасатели будут дежурить в местах совершения обряда до завтрашнего утра, и только тогда омское управление МЧС перестанет функционировать в режиме повышенной готовности.

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Фото: Илья Петров