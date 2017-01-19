Омские водители автобусов справляют нужду на улице

После изменения сети маршрутов и сокращения числа маршруток в пользу муниципальных пассажирских предприятий пострадали водители и кондукторы, сообщает "Омск ВК". Дочь одного из водителей на условиях анонимности рассказала, что на маршруте № 22 водителей и кондукторов обязали проводить обед на конечной у МСЧ № 9, где нет туалета и комнаты приёма пищи. В итоге сотрудники пассажирских предприятий вынуждены ходить в туалет на морозе за гаражи.

В комментариях омичи советуют водителям и кондукторам обращаться в прокуратуру, если к их просьбам департамент транспорта мэрии Омска остался равнодушен. Также сотрудникам предлагают сменить работу с такими нечеловеческими условиями.