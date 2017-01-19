Омские водители автобусов справляют нужду на улице
Общество  •  19 января 2017, 11:50, последнее обновление 19 января 2017, 11:51  •  печать

Омские водители автобусов справляют нужду на улице

Автор: Василий Епанчинцев

Стали известны неожиданные последствия реформы системы пассажирского транспорта в Омске.

После изменения сети маршрутов и сокращения числа маршруток в пользу муниципальных пассажирских предприятий пострадали водители и кондукторы, сообщает "Омск ВК". Дочь одного из водителей на условиях анонимности рассказала, что на маршруте № 22 водителей и кондукторов обязали проводить обед на конечной у МСЧ № 9, где нет туалета и комнаты приёма пищи. В итоге сотрудники пассажирских предприятий вынуждены ходить в туалет на морозе за гаражи.

 

В комментариях омичи советуют водителям и кондукторам обращаться в прокуратуру, если к их просьбам департамент транспорта мэрии Омска остался равнодушен. Также сотрудникам предлагают сменить работу с такими нечеловеческими условиями.

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r Теги  •  #департамент транспорта #туалет

Комментарии

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Анастасия Радченко  •  19 января 2017, 12:35

Это тоже не дело, думою управление должно было подумать и оснастить какую комнату отдыха водителей и построить туалет.

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Антон Никольский  •  19 января 2017, 12:26

Спасибо реформе: все водители теперь в одном месте нужду справляют, а раньше бы в разных уголках города это делали, за такими же гаражами.

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