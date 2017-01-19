Омичи дадут "свободу комоду" ради социальной акции
Общество  •  19 января 2017, 12:00, последнее обновление 19 января 2017, 12:03  •  печать

Омичи дадут "свободу комоду" ради социальной акции

Автор: Вероника Делор

Сотрудники омских предприятий и организаций соберут вещи для Центра социальной поддержки населения.

В Омске началась социальная акция "Свободу комоду!", которая поможет омичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как рассказали в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии, сотрудники омских предприятий принесут в свои организации вещи, находящиеся в хорошем состоянии, чтобы направить их в Центр социальной поддержки населения.

Давайте вместе превратим хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей, - рассказала директор Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба. - Наша общая цель - эффективно использовать этот ресурс, помочь нуждающимся, сохранить ценное и перераспределить одежду, изменить отношение к ненужным в доме предметам быта.

Без ограничений принимаются подержанная одежда и обувь, игрушки, настольные игры, предметы быта, технические средства реабилитации, товары для детей, постельные принадлежности и другие вещи. Всё это можно приносить не только в свои организации, но и в сам Центр социальной поддержки населения. Отметим, акция продлится до 1 марта.

Адреса отделений Центра социальной поддержки населения по административным округам города Омска: 

- Кировский - ул. Дмитриева, 11/7, тел.: 70-34-53; 

- Ленинский - ул. Братская, 13, тел.: 43-17-11; 

- Октябрьский - ул. 4-я Транспортная, 1а, тел.: 54-02-98; 

-Советский - пр. Мира, 35б, тел.: 22-18-40; 

- Центральный - ул. Фрунзе, 93, тел.: 21-19-79.

По данным профильного департамента, более девяти тысяч попавших в трудную ситуацию омичей получили социальную помощь в минувшем году.

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r Теги  •  #вещи #помощь #социальная акция

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