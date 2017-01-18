Первый в Омске приют для женщин с грудными детьми готовится к открытию

Социальное учреждение разместилось в типовой трёхкомнатной квартире, подаренной благотворителями. Первая постоялица там уже есть.

Первый в городе приют для женщин с детьми, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, получил название "Радость материнства". Он открыт в жилом помещении, купленном местным жителем и отремонтированном за счёт средств граната РПЦ, сообщает телеканал "Продвижение". Пока занята только одна комната, там живёт беременная Анна, и уходить из приюта ей некуда - своего дома нет, а в других городских центрах помощи женщин с младенцами не берут.

Социальный объект, в необходимости которого сложно усомниться, вызывает недовольство соседей. Люди соглашаются, что приют необходим, однако предпочитают, чтобы он располагался где-нибудь в другом месте.

Уже через несколько дней в приюте ждут ещё одну постоялицу. Проживание для женщин в приюте бесплатное, содержание учреждения на себя обещает взять министерство труда и социального развития Омской области. Организаторы уверяют, что хлопот соседям не женщины не доставят.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".