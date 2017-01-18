В Омской области отремонтируют 16 школьных спортзалов

Правительство Омской области приняло план на 2017 год по ремонту школьных спортзалов.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Омской области Сергей Канунников представил план по ремонту школьных спортзалов. Всего в этом году новые спортзалы получат 16 районов региона.

Будет правильно продолжить эту работу, - сказал Канунников. - В прошлом году мы также отремонтировали залы в 16 районах.

Принятие плана мероприятий позволит региону претендовать на федеральное финансирование. Всего по программе ремонта спортзалов с 2014 года в Омской области было отремонтировано 60 объектов.