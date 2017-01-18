В Омской области отремонтируют 16 школьных спортзалов

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Омской области Сергей Канунников представил план по ремонту школьных спортзалов. Всего в этом году новые спортзалы получат 16 районов региона.
Будет правильно продолжить эту работу, - сказал Канунников. - В прошлом году мы также отремонтировали залы в 16 районах.
Принятие плана мероприятий позволит региону претендовать на федеральное финансирование. Всего по программе ремонта спортзалов с 2014 года в Омской области было отремонтировано 60 объектов.
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