В Омской области судебные приставы закрыли детский реабилитационный центр

Деятельность социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко", расположенного городе Тюкалинск Омской области, приостановлена по решению суда на 30 суток. Питание детей здесь осуществлялось с нарушением норм.

На 30 суток омским судебным приставам пришлось закрыть социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко", который располагается в городе Тюкалинске Омской области. Такое решение принял местный суд по требованию регионального управления Роспотребнадзора.

Надзорным ведомством выявлен ряд нарушений в организации питания детей.

- Нарушения касались организации питания детей с использованием воды, подача холодной и горячей воды для технических нужд не соответствовала предъявляемым требованиям, - пояснили судебные приставы.

Поскольку подобные исполнительные производства относятся к производствам незамедлительного исполнения, судебные приставы в день вынесения решения суда сразу же уведомили руководство "Солнышка" о грядущем закрытии центра. На 30 декабря 2016 года здесь на содержании находилось 26 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Сложность исполнения заключалась ещё и в том, что в центре жили дети с ветряной оспой. Места для таких ребятишек в других социально-реабилитационных центрах области отсутствовали.

Но в итоге сложившуюся ситуацию удалось благополучно разрешить, места для размещения маленьких омичей были найдены. Только после этого здание "Солнышка" опечатали, а его руководству вынесено требование самостоятельно не возобновлять деятельность предприятия на протяжение всего срока действия административного наказания. В случае устранения всех замечаний в кратчайшие сроки, исполнение наказания может быть прекращено досрочно.