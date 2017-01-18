Иордань в омском Большекулачье готова к крещенским купаниям

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Омской области, накануне праздника, 18 января, в Омском районе прошло освидетельствование места массового выхода людей на лёд - в старице озера Большекулачье. Ежегодно в праздник Крещения Господня сюда приезжает несколько тысяч человек, среди которых верующие из других регионов России и Республики Казахстан. Ежегодно в обряде участвует около 20 000 человек.

- Толщина льда на водоёме составляет 60 сантиметров - это более чем достаточно. Такой лёд может выдержать неограниченное количество граждан. Деревянное корыто, которое установлено в купель, также соответствует всем требованиям безопасности. Имеется место для обогрева и переодевания граждан, оборудован спасательный пост со всем необходимым. Место проведения обряда на водоёме имеет леерное ограждение. Таким образом, купель в Большекулачье полностью готова к принятию верующих, - отметил руководитель Омского инспекторского отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области Виктор Ефанин.

Отметим, что все мероприятия по обеспечению безопасности граждан в официальных местах окунания спланированы и выполняются в полном объёме. Будет задействовано более 400 человек и около 130 единиц техники. У каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС России по Омской области, полиции и медики.