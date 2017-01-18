Омичи спасают рыбу в "Птичьей гавани" от нехватки кислорода

В природном парке "Птичья Гавань" проводятся работы по сохранению популяции рыбы - на озёрах делают проруби и проводят аэрацию водоёма.

Сотрудники природного парка "Птичья гавань" приступили к традиционному зимнему мероприятию - аэрации озёр общей площадью акватории в 70 га для сохранения популяции рыбы.

- Уже прорублено три проруби из 14, воздух закачивается в воду с помощью мотопомп, - рассказала руководитель научно-методического отдела парка Ирина Швидко. - В этом году толщина льда составляет от 35 до 60 см. На берегу много снега, из-за особенностей погоды в некоторых местах образовался "двойной" лёд. Работать непросто, но аэрация необходима для обеспечения водных обитателей кислородом.

Напомним, для зарыбления озёр Птичьей гавани в прошлом году была запущена молодь карпа и амура, и в условиях богатой кормовой базы рыба быстро росла и набирала вес.