Почти 3,5 тысячи омичей научились оказывать первую помощь
Общество  •  17 января 2017, 17:12  •  печать

Почти 3,5 тысячи омичей научились оказывать первую помощь

Автор: Вероника Делор

Специалисты учебного отдела Омского центра медицины катастроф провели обучающие занятия в минувшем году.

В течение 2016 года 945 старшеклассников, 566 социальных работников и 706 медработников посетили мероприятия по оказанию первой помощи. Также к ним присоединились волонтёры, сотрудники госавтоинспекции и ответственные за пожарную безопасность городских больниц и поликлиник. В общей сложности обучение прошли 3486 человек.

- Важно, чтобы человек не прошёл мимо того, кто нуждается в помощи. Занятия проводятся для людей разных специальностей, а не только для врачей, и учат здесь главному - вовремя оказать первую помощь пострадавшему, выполняя свой гражданский долг, - прокомментировал директор БУЗОО "Территориальный центр медицины катастроф" Иван Костюк.

Занятия проходили в симуляционном центре Омского центра медицины катастроф и проводились в наглядной и доступной форме. Обучающиеся приобрели навыки оказания первой медицинской помощи при кровотечении, наложения жгута, проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, извлечения инородного тела и другие.

Отметим, симуляционный центр территориального центра медицины катастроф появился в Омске в середине 2016 года по распоряжению губернатора Виктора Назарова.

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r Теги  •  #медицина #обучение #первая помощь

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