Топ-10 необычных омских снеговиков

Всемирный день снеговика отмечается 18 января ежегодно с 2010 года. Ну а создание первого снеговика одна из легенд приписывает итальянскому скульптору, художнику и поэту Микеланджело Буонарроти. Зимой 1494 года Флоренцию засыпало снегом, и местный правитель заказал у известного скульптора снежную статую. К сожалению, никаких изображений снеговика эпохи Возрождения не сохранилось.
С удовольствием создают снежные скульптуры и омичи. В нашем рейтинге мы покажем вам самых необычных и красивых снеговиков, которые появлялись в нашем городе за последний год.
10 место
Из-за капризов сибирской погоды, первых снеговиков на улицах Омска можно встретить задолго до наступления календарной зимы. Например такого "снеговика" из градин омичи слепили в середине июля.
9 место
Вот такой суровый снеговик "украшал" одну из детских площадок в Нефтяниках. Его авторы не растерялись и нашли замену традиционной морковке. Кстати, тест на внимательность: сколько снеговиков вы видите на этой фотографии?
8 место
Такое ощущение, что этот снеговик приехал погостить в Омск с Крайнего Севера и искренне удивляется жаркой погоде. Пользователи соцсетей окрестили его "ЖДвиком".
7 место
Этот снеговик был замечен в одном из дворов в пятницу 13-го и выглядит он как персонаж фильма ужасов.
6 место
Семейство омских снеговиков позирует у цветочной клумбы.
5 место
Обычно лепкой снеговиков занимаются дети. Но снежное творчество не чуждо даже взрослым мужчинам. Например, таким снеговиком украсили рабочие одну из строящихся многоэтажек на улице Багратиона.
Фото: https://ok.ru/otdokhniomsk
4 место
Чаще всего жизнь омских снеговиков проходит в одном дворе, но некоторые счастливчики умудряются повидать город и его окрестности.
3 место
А некоторые омские снеговики обитают на дорогах, заставляя автомобилистов уворачиваться не только от ям, но и от снежных скульптур.
2 место
Снежные скульптуры, созданные омскими заключёнными, широко известны за пределами нашего города, и про них писали даже зарубежные СМИ. В этом году территории исправительных колоний украсили сразу несколько снежных городов. В частности в ИК-7 заключённые вылепили из снега снеговика стоящего на голове.
1 место
Вот такой гигантский снеговик появился в декабре на перекрёстке 7-й Северной и Орджоникидзе. Он вызывал улыбку даже у самых серьёзных водителей и быстро стал "звездой соцсетей".
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