Топ-10 необычных омских снеговиков

Во Всемирный день снеговика "Омск Здесь" выяснил, какие необычные снежные скульптуры появлялись в нашем городе за последний год.

Всемирный день снеговика отмечается 18 января ежегодно с 2010 года. Ну а создание первого снеговика одна из легенд приписывает итальянскому скульптору, художнику и поэту Микеланджело Буонарроти. Зимой 1494 года Флоренцию засыпало снегом, и местный правитель заказал у известного скульптора снежную статую. К сожалению, никаких изображений снеговика эпохи Возрождения не сохранилось.

С удовольствием создают снежные скульптуры и омичи. В нашем рейтинге мы покажем вам самых необычных и красивых снеговиков, которые появлялись в нашем городе за последний год.

10 место

Из-за капризов сибирской погоды, первых снеговиков на улицах Омска можно встретить задолго до наступления календарной зимы. Например такого "снеговика" из градин омичи слепили в середине июля.

9 место

Вот такой суровый снеговик "украшал" одну из детских площадок в Нефтяниках. Его авторы не растерялись и нашли замену традиционной морковке. Кстати, тест на внимательность: сколько снеговиков вы видите на этой фотографии?

8 место

Такое ощущение, что этот снеговик приехал погостить в Омск с Крайнего Севера и искренне удивляется жаркой погоде. Пользователи соцсетей окрестили его "ЖДвиком".

7 место

Этот снеговик был замечен в одном из дворов в пятницу 13-го и выглядит он как персонаж фильма ужасов.

6 место

Семейство омских снеговиков позирует у цветочной клумбы.

Пора лепить снеговиков. #autumn #syberia #snow Фото опубликовано А.С (@askfortuna) Окт 8 2016 в 12:20 PDT

5 место

Обычно лепкой снеговиков занимаются дети. Но снежное творчество не чуждо даже взрослым мужчинам. Например, таким снеговиком украсили рабочие одну из строящихся многоэтажек на улице Багратиона.

Фото: https://ok.ru/otdokhniomsk

4 место

Чаще всего жизнь омских снеговиков проходит в одном дворе, но некоторые счастливчики умудряются повидать город и его окрестности.

3 место

А некоторые омские снеговики обитают на дорогах, заставляя автомобилистов уворачиваться не только от ям, но и от снежных скульптур.

2 место

Снежные скульптуры, созданные омскими заключёнными, широко известны за пределами нашего города, и про них писали даже зарубежные СМИ. В этом году территории исправительных колоний украсили сразу несколько снежных городов. В частности в ИК-7 заключённые вылепили из снега снеговика стоящего на голове.

1 место

Вот такой гигантский снеговик появился в декабре на перекрёстке 7-й Северной и Орджоникидзе. Он вызывал улыбку даже у самых серьёзных водителей и быстро стал "звездой соцсетей".