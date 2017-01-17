В Омске нашли "похищенного" из Франции ребёнка

35-летняя россиянка, начав бракоразводный процесс со своим супругом-французом, вывезла своего ребёнка с территории "пятой республики". Её муж, лишившись возможности видеться с дочерью, обратился в министерство юстиции Франции с просьбой вернуть ему ребёнка. Предположительным местом нынешнего пребывания ребёнка являлся Омск, поэтому в конце декабря прошлого года Минобрнауки РФ направил в УФССП по Омской области запрос о розыске девочки. Обнаружить её судебным приставам удалось в течение двух суток.

- Судебным приставом-исполнителем по розыску был составлен акт об обнаружении ребёнка, а его мать уведомлена о добровольном возвращении дочери в страну постоянного проживания, - сообщили в пресс-службе омского УФССП.

Отметим, что Россия ещё в 2014 году присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Целью документа является обеспечение незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещённых в любую из стран-участниц Конвенции.