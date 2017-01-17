Работа троллейбуса №2 продлена на три часа
Общество  •  17 января 2017, 11:28  •  печать

Работа троллейбуса №2 продлена на три часа

Автор: Екатерина Криль

В вечернее время по омским дорогам будут ходить пять троллейбусов.

Работа электротраснпорта маршрута № 2 "Пос. Ермак - завод им. Попова" продлена до позднего вечера. Первый троллебус-"двойка" выходит на маршрут в 5:55, а последний возвращается в депо в 23:00.

В настоящее время на данном маршруте работает 12 троллейбусов. Раньше их работа завершалась в 20:00. С 1 января текущего года в связи с отменой дублирующих маршрутов, а также учитывая пожелания омичей, мы изменили графики работы водительского состава. Теперь после 20:00 на маршруте № 2 продолжают работать пять единиц техники, - прокомментировал директор МП г. Омска "Электрический транспорт" Сергей Ткалун.

Отметим, что городок Нефтяников и улицу 10 лет Октября теперь связывает только два маршрута - троллейбусный №2 и автобусный №59. Популярные маршрутки №320 и 322 вошли в список сокращаемых. 

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r Теги  •  #МП Электрический транспорт #общественный транспорт #Сергей Ткалун #троллейбус

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