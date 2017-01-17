В Омске уволили судебного пристава из-за жалобы в Общественную палату

Работник компании "Иртастрой", отчаявшийся получить от работодателя зарплату, пожаловался в Общественную палату России. В итоге судебному приставу, на исполнении которого находилось дело о взыскании долгов компании, пришлось уволиться.

Как сообщает Общественная палата России, одним из регионов-лидеров по количеству поступивших жалоб на задержку и невыплату заработной платы является Омская область. В прошлом месяце количество обращений из Прииртышья на работодателей составило почти 5 %. В частности, к общественникам обратился работник ООО "Иртастрой". Он жаловался на невыплату зарплаты.

Общественная палата направила официальное письмо в Минюст России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В итоге выяснилось, что в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Омской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении этой организации на общую сумму - 2,4 млн руб. В состав исполнительного производства входят и документы о взыскании в пользу работника компании почти 219 тыс. руб.

Выяснилось, что имущество, на которое может быть обращено взыскание, у "Иртастрой" отсутствует, не удалось найти и директора фирмы-должника. По сведениям кредитных организаций, должнику открыты счета, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства. Но на сегодняшний день требуемые средства отсутствуют.

Итогом такого обращения омича в Общественную палату стало увольнение судебного пристава-исполнителя. В его действиях проверяющие нашли нарушение закона "Об исполнительном производстве". Самому же заявителю порекомендовали вновь обратиться в отдел с требованием о розыске имущества работодателя.