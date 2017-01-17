Омские коммунальщики незаконно повысили тарифы на воду

Директор ООО "Жилищно-коммунальный сервис" установил повышающий коэффициент на потребление воды в размере 1,5, хотя в 2016 году он не должен был превышать 1,4. Жители Крутинского района в итоге вынуждены были платить за коммунальные услуги больше, чем требовалось по закону. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы о ситуации не узнали прокуроры.

- Проверка показала, что указанное решение директором ООО "Жилищно-коммунальный сервис" принято незаконно, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. - В целях устранения нарушений на приказ директора был принесён протест. По результатам его рассмотрения повышающий коэффициент на потребление коммунальных услуг был уменьшен до 1,4.

Что касается потребителей, то им был произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу.