В Омске открыли движение транспорта по улице Щербанёва
Общество  •  17 января 2017, 10:05, последнее обновление 17 января 2017, 10:51  •  печать

В Омске открыли движение транспорта по улице Щербанёва

Автор: Варвара Козловская

Работы на сетях напорной канализации на улице Щербанёва, которые начались ещё неделю назад, завершены.

Устранять повреждения на сетях напорной канализации сотрудники омского водоканала начали 10 января. Как рассказали в пресс-службе "ОмскВодоканала", за неделю на объекте были разработаны два котлована, заменено 60 метров трубопровода на обеих нитках коллектора.

"Сложность проводимых работ была связана с большим количеством коммуникаций, расположенных на этом участке, - отметил главный инженер компании Герасим Родин. - Работать приходилось очень осторожно, чтобы не нарушить сети других коммунальных организаций. Нам удалось завершить все работы на 4 дня ранее запланированного срока".

После завершения работ котлованы были засыпаны грунтом, а разрушенная проезжая часть восстановлена и отсыпана щебнем. Полностью благоустройство участка будет восстановлено в мае этого года.

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r Теги  •  #завершен ремонт #ОмскВодоканал #улица Щербанева

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