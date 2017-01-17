В Омске открыли движение транспорта по улице Щербанёва

Работы на сетях напорной канализации на улице Щербанёва, которые начались ещё неделю назад, завершены.

Устранять повреждения на сетях напорной канализации сотрудники омского водоканала начали 10 января. Как рассказали в пресс-службе "ОмскВодоканала", за неделю на объекте были разработаны два котлована, заменено 60 метров трубопровода на обеих нитках коллектора.

"Сложность проводимых работ была связана с большим количеством коммуникаций, расположенных на этом участке, - отметил главный инженер компании Герасим Родин. - Работать приходилось очень осторожно, чтобы не нарушить сети других коммунальных организаций. Нам удалось завершить все работы на 4 дня ранее запланированного срока".

После завершения работ котлованы были засыпаны грунтом, а разрушенная проезжая часть восстановлена и отсыпана щебнем. Полностью благоустройство участка будет восстановлено в мае этого года.