Горожане нашли в центре Омска енотовидную собаку

Фотография хищного животного появилась сегодня, 16 января, в социальных сетях. Очевидица Селена Валентайн сообщает, что енотовидная собака бегает по улице возле омского цирка, и интересуется, не терял ли кто пушистого друга.

Отметим, что желающие приютить животное нашлись сразу. В комментариях под публикацией омичи заявляют, что готовы принять в дар или купить данную собаку. Впрочем, горожанам следует быть осторожнее, поскольку данное животное может быть заражено вирусом бешенства.