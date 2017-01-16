Горожане нашли в центре Омска енотовидную собаку
Общество  •  16 января 2017, 17:23, последнее обновление 16 января 2017, 17:50  •  печать

Горожане нашли в центре Омска енотовидную собаку

Автор: Артем Кримин

Омичи заметили возле здания цирка бесхозную енотовидную собаку. 

Фотография хищного животного появилась сегодня, 16 января, в социальных сетях. Очевидица Селена Валентайн сообщает, что енотовидная собака бегает по улице возле омского цирка, и интересуется, не терял ли кто пушистого друга.

 

Отметим, что желающие приютить животное нашлись сразу. В комментариях под публикацией омичи заявляют, что готовы принять в дар или купить данную собаку. Впрочем, горожанам следует быть осторожнее, поскольку данное животное может быть заражено вирусом бешенства.

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r Теги  •  #енотовидная собака #Омск #цирк

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