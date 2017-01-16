Глава МВД России Колокольцев представит нового начальника омской полиции

Владимир Колокольцев приедет в Омск с визитом, чтобы представить коллективу УМВД по Омской области нового руководителя.

Сегодня, 16 января, глава МВД России Владимир Колокольцев представит нового руководителя полиции Омской области.

Информация о приезде министра в город появилась в омских СМИ, однако в пресс-службе УМВД России по Омской области информацию никак не прокомментировали. По сообщениям СМИ предполагается, что пост главы полиции Омска займёт Леонид Коломиец, который ранее был заместителем начальника астраханского УМВД.

По сегодняшнему мероприятию ничего не могу сказать до того, как всё состоится и будет размещена официальная информация. Пока ни подтвердить, ни опровергнуть, ни ответить на вопросы не могу, - рассказал "Интерфакс-Сибирь" руководитель пресс-службы Алексей Командыков.

Напомним, ранее пост начальника УМВД России по Омской области занимал генерал-лейтенант Юрий Томчак, который был отправлен в отставку 2 июня 2016 года. С тех пор омской полицией руководит Любовь Аксёнова.