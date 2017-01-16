Омские волонтёры устроят снежный десант
Общество  •  16 января 2017, 15:40  •  печать

Омские волонтёры устроят снежный десант

Автор: Вероника Делор

Детские общественные объединения Омска проведут добровольческую акцию по уборке снега.

С 30 января по 28 февраля в Омске пройдёт добровольческая акция "Снежный десант". Мероприятие состоится при поддержке департамента образования мэрии.

Волонтёры Омского областного студенческого отряда, круглогодичного вожатского отряда "Восьмёрочка" детского оздоровительного лагеря "Лесная поляна" и представители Российского движения школьников уберут от снега территории города. В первую очередь они займутся уборкой территорий дошкольных образовательных учреждений и придомовых территорий участников войны и одиноких ветеранов.

По предварительным данным, в "Снежном десанте" примут участие около 500 юных омичей. Как сообщили в профильном департаменте, данная акция пройдёт с целью развития профессионального и творческого потенциала молодёжи, популяризации здорового образа жизни и патриотического воспитания.

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r Теги  •  #акция #омские волонтеры #снег #уборка

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