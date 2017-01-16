Омское правительство выплатит 450 рублей студентам-сиротам

13 января на портале правовой информации опубликовали указ губернатора Омской области Виктора Назарова. В нём сообщается о распоряжении ежегодно выплачивать 450 рублей студентам, которые потеряли родителей.

Право на выплату получили обучающиеся очного отделения. Для произведения разовой выплаты студенту придется собрать несколько документов: заявление, копию своего паспорта или паспорта опекуна, согласие на обработку персональных данных, копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна, справку об обучении из колледжа или вуза, а также справку о том, что студент является сиротой.

В указе сообщается, что деньги можно потратить на любые цели. Кроме того, есть некоторые нюансы: если у студента появятся новые родители, он перестанет быть сиротой, не захочет больше получать выплату или умрёт, его представителю придется сообщить об этом в министерство образования в течение двух недель. Если за это время произойдёт денежная выплата, то её придётся вернуть, либо её взыщут через суд.