Омской спортшколе запретили тренировать детей в холодном зале

Причиной такого решения стало несоблюдение норм СанПиНа: в помещении, где тренировались юные гимнасты, слишком холодно. Тренировки приостановлены до того времени, пока не потеплеет на улице, сообщает телеканал "Продвижение".

Единственная в Омской области секция гимнастики для мальчиков заняла помещение в доме творчества два года назад. В здании самой спортшколы, расположенном на улице Пархоменко, есть современный зал, но он оборудован для девочек, и места, чтобы разместить снаряды для юношей, там нет.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".