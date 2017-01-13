Омской спортшколе запретили тренировать детей в холодном зале
Общество  •  13 января 2017, 16:49  •  печать

Омской спортшколе запретили тренировать детей в холодном зале

Автор: Екатерина Криль

Роспотребнадзор приостановил тренировки воспитанников детской спортивной школы № 25 в зале Дома творчества Октябрьского округа.

Причиной такого решения стало несоблюдение норм СанПиНа: в помещении, где тренировались юные гимнасты, слишком холодно. Тренировки приостановлены до того времени, пока не потеплеет на улице, сообщает телеканал "Продвижение".

Единственная в Омской области секция гимнастики для мальчиков заняла помещение в доме творчества два года назад. В здании самой спортшколы, расположенном на улице Пархоменко, есть современный зал, но он оборудован для девочек, и места, чтобы разместить снаряды для юношей, там нет. 

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

r Теги  •  #Роспотребнадзор #спортивная школа
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