Омск ожидают тёплые выходные

Антициклон принесёт в Омскую область потепление. В целом на следующей неделе будет умеренно морозно.

На выходных в регионе установится температура воздуха в пределах -8...-15°C, ночью ожидается -14...-19°C. В понедельник, 16 января, немного похолодает.

Влияние антициклонального поля обусловит умеренно морозную погоду. Местами пройдёт небольшой снег, утром возможен туман, слабая изморозь. Преобладающая температура ночью -15…-20°, при прояснении до -25°, днём -10…-15°, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов ГМЦ Ольга Демидова.

По предварительному прогнозу, в четверг, 19 января, может похолодать до -23 градусов Цельсия, и это будет самой низкой температурой в течение недели.