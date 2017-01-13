Омск ожидают тёплые выходные
Общество  •  13 января 2017, 13:36, последнее обновление 13 января 2017, 15:08  •  печать

Омск ожидают тёплые выходные

Автор: Екатерина Криль

Антициклон принесёт в Омскую область потепление. В целом на следующей неделе будет умеренно морозно.

На выходных в регионе установится температура воздуха в пределах -8...-15°C, ночью ожидается -14...-19°C. В понедельник, 16 января, немного похолодает.

Влияние антициклонального поля обусловит умеренно морозную погоду. Местами пройдёт небольшой снег, утром возможен туман, слабая изморозь. Преобладающая температура ночью -15…-20°, при прояснении до -25°, днём -10…-15°, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов ГМЦ Ольга Демидова.

По предварительному прогнозу, в четверг, 19 января, может похолодать до -23 градусов Цельсия, и это будет самой низкой температурой в течение недели.

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