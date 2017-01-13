Областное правительство выделит на горячее питание омским школьникам 5 рублей в день

На ближайшие три года размер дотации со стороны регионального правительства на организацию горячего питания омских школьников не изменится. На одного обучающегося в день будет выделяться пять рублей. Ровно столько же должны компенсировать и муниципалитеты.

В ближайшие три года региональное правительство не планирует менять размер дотации на организацию горячего питания для школьников. По крайней мере, это следует из проекта приказа министерства образования Омской области. Из областного бюджета на питание на одного обучающегося в день будет выделено пять рублей. Доля софинансирования из региональной казны составляет 50 %. Ещё пять рублей компенсируют муниципальные бюджеты.

Напомним, что сумма дотации не индексировалась с 2014 года. В настоящее время эта мера поддержки имеет адресный характер. На неё могут рассчитывать лишь дети из тех семей, доход в которых на человека не превышает 1,5 регионального прожиточных минимума.