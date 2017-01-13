В Омске осудили мужчину, который разгромил могилы на кладбище
Общество  •  13 января 2017, 12:00, последнее обновление 13 января 2017, 12:46  •  печать

В Омске осудили мужчину, который разгромил могилы на кладбище

Автор: Артем Кримин

Кормиловский районный суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, повалившему два памятника на могилах. 

Между двумя жителями деревни Зотино Кормиловского района Омской области давно существовала соседская вражда. Она усилилась после того, как у одного из них пропала лошадь. Мужчина был уверен, что именно его сосед причастен к краже скакуна. Конфликты продолжались, и в итоге обвинённый в краже мужчина пообещал отомстить своему обидчику. Объектом его мести стали могилы родственников соседа на кладбище.

- В связи с возникшими финансовыми разногласиями он умышленно повалил руками два памятника, находившихся на могилах сына и отца потерпевшего, повредив при этом бетонные основания каждого сооружения, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Недавно Кормиловский районный суд вынес ему приговор. За повреждение надмогильных сооружений 24-летнему мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Кроме того, осуждённого обязали возместить причинённый потерпевшему моральный вред в размере 10 тыс. руб. 

Житель Омской области надругался над могилами родственников соседа

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r Теги  •  #Кормиловский район #могилы #Омская область #прокуратура
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