В Омске осудили мужчину, который разгромил могилы на кладбище

Между двумя жителями деревни Зотино Кормиловского района Омской области давно существовала соседская вражда. Она усилилась после того, как у одного из них пропала лошадь. Мужчина был уверен, что именно его сосед причастен к краже скакуна. Конфликты продолжались, и в итоге обвинённый в краже мужчина пообещал отомстить своему обидчику. Объектом его мести стали могилы родственников соседа на кладбище.

- В связи с возникшими финансовыми разногласиями он умышленно повалил руками два памятника, находившихся на могилах сына и отца потерпевшего, повредив при этом бетонные основания каждого сооружения, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Недавно Кормиловский районный суд вынес ему приговор. За повреждение надмогильных сооружений 24-летнему мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Кроме того, осуждённого обязали возместить причинённый потерпевшему моральный вред в размере 10 тыс. руб.