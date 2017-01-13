Назван лучший месяц для поиска работы в Омске
Общество  •  13 января 2017, 10:35  •  печать

Назван лучший месяц для поиска работы в Омске

Автор: Варвара Козловская

За прошедший год в Омске резко увеличилось число предложений на рынке труда - больше всего вакансий работодатели размещали в сентябре.

Как отметили специалисты службы исследований "Зарплата.ру", самым удачным месяцем для поиска работы в прошлом году стал сентябрь - работодатели опубликовали более 5400 вакансий.

Всего за 2016 год в Омске выросло число предложений для руководителей (на 5 %), логистов (на 8 %), персонала офиса (на 5 %), работников сферы промышленности (на 7 %), рабочего персонала (на 18%) и работников общепита (на 22 %). Между тем меньше предложений стало для бухгалтеров (на 20 %), маркетологов (на 23 %), менеджеров продаж (на 10 %).

- Больше других в 2016 году могли заработать руководители (47 000 руб.) и строители (39 000 руб.). Указана средняя зарплата за год в Омске, - говорится в сообщении компании.

За прошедший год с февраля по ноябрь выросла зарплата у маркетологов (с 23 000 до 26 000 руб.), медиков (с 20 000 до 23 000 руб.), работников госслужб (с 16 000 до 20 000 руб.). В других профессиональных сферах зарплаты остались на прежнем уровне, либо снизились в пределах 5 %.

За год средняя зарплата омичей снизилась на 2700 рублей

Стало известно, где работает больше всего курильщиков в Омске

r Теги  •  #зарплата #новые вакансии #поиск #предложения #рейтинг
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