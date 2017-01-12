Омские заключённые пробежали Рождественский полумарафон
Общество  •  12 января 2017, 17:00  •  печать

Омские заключённые пробежали Рождественский полумарафон

Автор: Вероника Делор

На территории ЛИУ-2 прошли легкоатлетические соревнования, приуроченные к Рождественскому полумарафону.

7 января в Лечебно-исправительном учреждении № 2 состоялось состязание в честь Рождественского полумарафона, проводимого в этот день в Омске. Организатором соревнований стала администрация учреждения и дирекция Рождественского полумарафона.

- Данные соревнования - это добрая традиция в нашем учреждении, благодаря дирекции Рождественского полумарафона соревнования проходят на самом высоком уровне, начиная с атрибутики соревнований заканчивая призами победителям. Хочу отметить, что в конце прошлого года из учреждения освободился осуждённый Николай Д., который преодолел дистанцию Рождественского полумарафона уже на воле - это значит, что физическое воспитание наших подопечных не проходит даром, ведь они продолжают участвовать в спортивных мероприятиях, отбыв срок наказания, - рассказал заместитель начальника ЛИУ-2 Василий Фомичев.

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r Теги  •  #заключенные #Рождественский полумарафон #спорт
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