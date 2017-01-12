Контрабандист пытался вывезти из Омска 20 тонн ценного биоресурса

В приграничной зоне Омской области сотрудниками ФСБ был остановлен автомобиль, в котором во время досмотра было обнаружено 20 тонн икры рачка - ценного биоресурса, который является высокопитательным кормом для молоди всех видов рыб. Документы на груз, как установили прибывшие сотрудники омского управления Россельхознадзора, были составлены с нарушениями законодательства ЕАЭС, поэтому их признали недействительными. Перевозчику в итоге пришлось понести наказание.

- Груз был задержан, вывоз с территории Российской Федерации запрещён, правонарушитель привлечён к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.