Контрабандист пытался вывезти из Омска 20 тонн ценного биоресурса
Общество  •  12 января 2017, 16:50, последнее обновление 12 января 2017, 16:55  •  печать

Контрабандист пытался вывезти из Омска 20 тонн ценного биоресурса

Автор: Артем Кримин

Сотрудники ФСБ и Россельхознадзора пресекли попытку вывезти из Омской области партию первоклассного рыбного корма.

В приграничной зоне Омской области сотрудниками ФСБ был остановлен автомобиль, в котором во время досмотра было обнаружено 20 тонн икры рачка - ценного биоресурса, который является высокопитательным кормом для молоди всех видов рыб. Документы на груз, как установили прибывшие сотрудники омского управления Россельхознадзора, были составлены с нарушениями законодательства ЕАЭС, поэтому их признали недействительными. Перевозчику в итоге пришлось понести наказание.

- Груз был задержан, вывоз с территории Российской Федерации запрещён, правонарушитель привлечён к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

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r Теги  •  #контрабанда #рачки #Россельхознадзор #УФСБ
Оптика

Комментарии

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Лариса Савельева  •  12 января 2017, 18:50

Это ж где столько рачков то собрали на вывоз, да ещё контрабандным способом, вряд ли единичный случай

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