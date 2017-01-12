70 тысяч омичей встретили новогодние праздники в поезде

В период минувших новогодних праздников поездами дальнего следования воспользовались более 70 тыс. жителей и гостей Омска.

С 21 декабря 2016 года по 8 января 2017 года с вокзалов Омского региона Западно-Сибирской железной дороги отправлено 70 тыс. пассажиров дальнего следования, что на 3 % больше, чем в прошлом году.

Так, в преддверии новогодних праздников наибольшая пассажирская активность в Омске наблюдалась 28 декабря - в дорогу отправилось 5 тыс. пассажиров. Пик отправления пассажиров в новогодний период пришёлся на 2 января - 4,9 тыс. пассажиров и 7 января - около 4,9 тыс.

- Для сравнения в период новогодних перевозок 2015-2016 годов пиковыми днями отправления пассажиров из Омска были 28 и 30 декабря, а также 1 и 6 января, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиале ОАО "РЖД".