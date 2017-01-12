В Омске крыши подземных переходов почистили от снега с помощью верёвочных лестниц
Общество  •  12 января 2017, 15:43, последнее обновление 12 января 2017, 15:58  •  печать

В Омске крыши подземных переходов почистили от снега с помощью верёвочных лестниц

Автор: Вероника Делор

Сотрудники Управления объектов внешнего благоустройства Омска придумали оригинальный способ очистки пешеходных подземных переходов зимой.

Сегодня, 12 января, омские коммунальщики рассказали, как чистят козырьки пешеходных переходов от снега. Как сообщает РИА "Омск-Информ", рабочим приходится несколько раз за зиму убирать снег с арок на улице Ленина и проспекте Маркса.

У сотрудников Управления объектов внешнего благоустройства нет других инструментов, кроме лопат, но ими легко повредить или разбить стеклянные навесы. Однако коммунальщики придумали выход из такой ситуации. Для очистки арок они решили использовать верёвочную лестницу с деревянными перекладинами.

Процесс уборки снега происходит следующим образом: лестницу перебрасывают через навес, после чего несколько рабочих с одной и с другой стороны удерживают её и, перетягивая лестницу с одного края на другой, подрезают снег на козырьке. Подобным способом коммунальщики убирают с крыши до тонны снега буквально за несколько минут.

Отметим, что кроме уборки переходов Управление объектов внешнего благоустройства отвечает также за содержание 6 омских мостов и 12 путепроводов.

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r Теги  •  #городские коммунальные службы #очистка от снега #подземный пешеходный переход
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