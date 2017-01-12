"Болотоход" из Омска вошёл в топ-20 самых необычных авто
Общество  •  12 января 2017, 14:30  •  печать

"Болотоход" из Омска вошёл в топ-20 самых необычных авто

Автор: Варвара Козловская

Всероссийский автомобильный портал Drom.ru составил список самых интересных автомобилей из базы объявлений сайта.

Омичи удивили "самособранным монстром с уникальным дизайном". Как описывают необычный омский автомобиль авторы исследования, "Болотоход" 2014 года выпуска стоимостью 800 000 рублей больше напоминает пришельца с другой планеты.

   

На самособранной машине установлены турбодизель Toyota, автоматическая коробка передач, две раздатки (УАЗ и ГАЗ 366) и лебёдка. Вездеход опирается на шесть массивных колёс и может вместить в себя восемь человек. "Футуристический аппарат! Просто здорово, патентуй, и будет тебе счастье", "За дизайн 5", - говорят об изобретении пользователи сайта.

В список необычных авто Drom.ru также попали уникальные самодельные автомобили, редкие ретро и нестандартные тюнинг-проекты со всей России. Например, "Ока"-пикап из Кабардино-Балкарии и "Москвич" на гусеничном ходу из Перми. В базе актуальных объявлений сайта также есть автомобиль-телезвезда Ford Еxcalibur и мечта многих фанатов кино "Назад в будущее" DeLorean DMC-12.

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r Теги  •  #автомобиль #изобретение #список
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