"Болотоход" из Омска вошёл в топ-20 самых необычных авто

Омичи удивили "самособранным монстром с уникальным дизайном". Как описывают необычный омский автомобиль авторы исследования, "Болотоход" 2014 года выпуска стоимостью 800 000 рублей больше напоминает пришельца с другой планеты.

На самособранной машине установлены турбодизель Toyota, автоматическая коробка передач, две раздатки (УАЗ и ГАЗ 366) и лебёдка. Вездеход опирается на шесть массивных колёс и может вместить в себя восемь человек. "Футуристический аппарат! Просто здорово, патентуй, и будет тебе счастье", "За дизайн 5", - говорят об изобретении пользователи сайта.

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