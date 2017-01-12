Пограничники не пропустили в Омскую область 20 тонн йогурта и ряженки

10 января в ППУ "Черлакский" специалисты омского Россельхознадзора задержали автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Российскую Федерацию и перевозивший более 4,5 тонны кефира, ряженки и йогурта. На следующий день, 11 января, задержали ещё одну машину, в которой оказалось более 15,5 тонны кисломолочной продукции.

В ходе проверки оказалось, что у перевозчиков есть товаротранспортные накладные, а вот сопроводительные ветеринарные документы отсутствуют. Правонарушителей привлекли к ответственности, а ввоз нелегальной продукции на территорию РФ запретили.