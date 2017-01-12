В Омске возродят традиции семейного чтения с помощью детских сказок
Общество  •  12 января 2017, 12:56  •  печать

В Омске возродят традиции семейного чтения с помощью детских сказок

Автор: Вероника Делор

В Омске стартует акция "Я читаю вместе с мамой".

16 января в библиотеке "Мир женщины" начнётся акция "Я читаю вместе с мамой", направленная на развитие традиций семейного чтения. Как рассказали в Центральной городской библиотеке, библиотекари соберут рюкзак для семей дошкольников из коррекционно-развивающей группы детского сада № 249 комбинированного вида, в который поместят лучшие книги для детей.

Семьи прочитают книги таких авторов, как Корней Чуковский, Редьярд Киплинг, Тимофей Белозёров, Ирина Токмакова, Сергей Козлов, Юнна Мориц и многих других. Библиотечный рюкзак пробудет в каждой семье неделю. За это время родители будут читать детям книги, предложенные библиотекарями, выполнять творческие и интеллектуальные задания и составлять фотоотчёты.

Отметим, акция продлится целый год и завершится в декабре 2017 года. Самые активные читатели получат в подарок комплекты с детскими книгами.

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r Теги  •  #библиотека #дети #книги #семья
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